Сирський назвав цілі в Росії для ударів західною зброєю

Генерал сказав, що насамперед ЗСУ застосовуватимуть західне озброєння проти ворожих ракетних комплексів, які практично щодня завдають ударів по населених пунктах України.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський назвав цілі, по яких Україна завдаватиме ударів, коли отримає дозвіл застосовувати західну зброю по території Росії.

Про це генерал розповів в інтерв'ю CNN.

Сирський запевнив, що ЗСУ застосовуватимуть західну зброю на російській території тільки проти військових цілей.

"Ми будемо застосовувати зброю тільки проти військових цілей, насамперед проти ракетних комплексів, які практично щодня завдають ударів по населених пунктах. Це призводить до загибелі мирних жителів", – наголосив головком.

У цьому контексті він нагадав, що внаслідок ракетних ударів в Україні було зруйновано багато шкіл і лікарень, зокрема відома лікарня "Охматдит". Фактично, медустанова була зруйнована в центрі Києва внаслідок ударів російськими крилатими ракетами.

"Такі випадки відбуваються щодня. Гинуть не тільки дорослі, а й діти. А останні удари по Полтаві, Харкову, Сумах – по суті, немає жодного міста в Україні, яке б не відчуло або не зазнало цих втрат. Цей жах війни, куди б ви не поїхали, ми бачимо результати цих ударів, зруйновані будівлі, школи, дитячі садки", – розповів Сирський.

Він повідомив, що головне завдання застосування західної далекобійної зброї – боротьба з ракетною зброєю російської армії.

"Звичайно, це удари по їхніх складах, базах, де зберігається зброя, де зберігається паливо для армії. Звичайно, це вся їхня логістика, яка забезпечує перекидання цієї зброї на передову. Звісно, це летовища, з яких ударна авіація російської армії, її Повітряно-космічних сил застосовує ракетну зброю, використовує свої керовані авіаційні бомби з глісувальними модулями, які вони скидають на 70 кілометрів, а то й більше. І знову вони завдають ударів по школах і населених пунктах. Це цілі", – розповів генерал.

Він також наголосив, що українські війська воюють проти російської армії, а не проти мирних жителів.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що удари західною зброєю по цілях у глибині Росії не матимуть великого значення для захисту України.

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