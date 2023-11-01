Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку

Окупанти не можуть похвалитися успіхами на цій ділянці фронту.

Російська окупаційна армія не має стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку, але ворог хоче захопити Куп'янськ у Харківській області.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто", - наголосив Сирський.

Генерал наголошує, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам. ЗСУ зривають спроби загарбників просуватися вперед.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що окупанти на Куп'янському напрямку застосували проти ЗСУ хімічну зброю. Росіяни на цьому напрямку почали активну фазу наступу. Сили оборони стримують ворога.

Тим часом офіцер спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев розповів, що наступальний потенціал окупаційної армії Росії на Куп'янсько-Лиманському напрямку розбитий. Втім, загарбники все ж поповнюють запас живої сили.

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