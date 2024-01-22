Сирський: обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках – вкрай напружена

Олександр Сирський зазначив, що продовжує роботу з командирами бригад на зазначених напрямках.

Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів і веденням штурмових дій.

Про це повідомив командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський у Telegram.

Командувач зазначив, що продовжує роботу з командирами бригад на зазначених напрямках.

"Під час роботи заслухав командирів щодо висновків з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій. Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань", – підсумував Сирський.

Командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський із командирами бригад / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних сил України заявив, що "ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо".

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