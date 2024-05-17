Сирський: Окупанти розширили зону активних бойових дій майже на 70 км

Ситуація на Сході України дуже складна. Окупанти розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.

"Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", - зазначив він.

Сирський наголосив, що "за таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків".

Раніше Генштаб повідомив, що Українські Збройні сили зосереджують основні зусилля на недопущенні просування окупаційної армії РФ в глибину української території, а також у зриві планів росіян щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають.

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