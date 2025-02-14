Сирський озвучив кількість загиблих на Курщині росіян: цифра вражає

У Курській області РФ, де триває операція Сил оборони України, противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

“Загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч — убитими”, - сказав він під час роботи в підрозділах ЗСУ на Сумщині.

Тут головком нагородив почесними відзнаками військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання, зокрема на Курщині. Йдеться, насамперед, про бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

“Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора”, - наголосив Олександр Сирський.

Нагадаємо, поблизу села Єлизаветівка Курської області РФ Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по взводному опорному пункту, який російська армія використовувала для запуску дронів.

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