Сирський побував на фронті і пообіцяв посилення на двох напрямках (фото)

Олександр Сирський повідомив про рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський побував у частинах і підрозділах на Донечинні та повідомив, що ухвалені рішення щодо посилення підрозділів.
Про це головком написав у Мережі.
Сирський вказав, що працював у частинах і підрозділах у Донецькій області, на Покровському та Курахівському напрямках, і назвав мету.
"Головна мета – особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу", – йдеться в заяві генерала.
Він зазначив, що за результатами роботи ухвалені "всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою".
Головнокомандувач ЗСУ акцентував, що Сили оборони України продовжують стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці.
Нагадаємо, 25 листопада Сирський провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським розмову про ситуацію на фронті. Після неї глава держави повідомив, що найважчий на фронті – Курахівський напрямок.
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