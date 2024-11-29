Сирський побував на фронті і пообіцяв посилення на двох напрямках (фото)

Олександр Сирський повідомив про рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський побував у частинах і підрозділах на Донечинні та повідомив, що ухвалені рішення щодо посилення підрозділів.

Про це головком написав у Мережі.

Сирський вказав, що працював у частинах і підрозділах у Донецькій області, на Покровському та Курахівському напрямках, і назвав мету.

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"Головна мета – особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу", – йдеться в заяві генерала.

Він зазначив, що за результатами роботи ухвалені "всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою".

Головнокомандувач ЗСУ акцентував, що Сили оборони України продовжують стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський побував у частинах і підрозділах на Донечинні / Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський побував у частинах і підрозділах на Донечинні / Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський побував у частинах і підрозділах на Донечинні / Фото: Олександр Сирський

Нагадаємо, 25 листопада Сирський провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським розмову про ситуацію на фронті. Після неї глава держави повідомив, що найважчий на фронті – Курахівський напрямок.

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