Сирський побував на передовій та скорегував плани ЗСУ на двох напрямках

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників на Бахмутському та Лиманському напрямках і скорегував плани ЗСУ.

Про це він розповів у Telegram.

"У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення. Для мене принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де, на даний час, у нас найбільш складна ситуація", - зазначив він

Нагадаємо, у Росії розпочався показовий суд над "айдарівцями", які брали участь у боях за Бахмут (відео).

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