Сирський побував на Покровському напрямку: назвав головне завдання для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський побував на Покровському напрямку і особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це головком розповів у Facebook.

За його словами, зараз на Покровському напрямку тривають важкі бої. Росіяни переважають у живій силі.

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"Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів", – каже Сирський.

Генерал розповів, що бої носять виключно жорсткий характер. Росіяни кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Своєю чергою українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат.

"У таких умовах наша головна задача – посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження", – підсумував головком.

Раніше повідомлялося, що через наступ РФ Покровськ відключать від газопостачання.

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