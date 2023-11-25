Сирський побував на позиціях ЗСУ на Куп’янському та Бахмутському напрямках – подробиці

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Купянському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Командувач зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про хід виконання поставлених завдань, проблемні питання та порядок їх вирішення.

"Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів. Також були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів", - йдеться у повідомленні.

Сирський також зустрівся з військовослужбовцями частин десантно-штурмових військ та подякував їм за мужність, стійкість та героїзм.

"Відзначив десантників 80, 81, 95, 25 десантно-штурмових бригад. Вручив державні нагороди, відзнаки та цінні подарунки", - зазначив командувач.

Олександр Сирський вручив нагороди десантно-штурмовим бригадам ЗСУ

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