Сирський показав потужні кадри знищення окупантів та ворожої техніки

Головнокомандувач ЗСУ показав відео боїв з фронту.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав потужні кадри з війни, як українські військові знищують солдат окупаційної армії Росії та техніку ворога.
Відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
"Яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Наші воїни не дають ворогу втілити його задуми", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, раніше Сирський показав авіаудари по місцях зосередження особового складу противника (відео).
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