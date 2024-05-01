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Сирський показав потужні кадри знищення окупантів та ворожої техніки

Сирський показав потужні кадри знищення окупантів та ворожої техніки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ показав відео боїв з фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав потужні кадри з війни, як українські військові знищують солдат окупаційної армії Росії та техніку ворога.  

Відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

"Яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Наші воїни не дають ворогу втілити його задуми", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше Сирський показав авіаудари по місцях зосередження особового складу противника (відео).

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