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Сирський показав, як ударні дрони знищують розвідувальні станції РФ у Бахмуті

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Сирський показав, як ударні дрони знищують розвідувальні станції РФ у Бахмуті

Ударні дрони знищують розвідувальні станції РФ в Бахмуті. / Фото: Associated Press

Олександр Сирський показав потужну роботу ЗСУ у Бахмуті.

У Бахмуті на Донеччині ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника.  

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський показав відео удару дроном.

"Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ганна Маляр розповіла, що протягом тижня окупаційна армія РФ намагалася повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. 

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У Бахмуті ударні дрони знищують розвідувальні станції окупантів

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Дата публікації
Перегляди
815
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