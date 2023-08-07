Сирський показав, як ударні дрони знищують розвідувальні станції РФ у Бахмуті

Олександр Сирський показав потужну роботу ЗСУ у Бахмуті.
У Бахмуті на Донеччині ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський показав відео удару дроном.
"Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Ганна Маляр розповіла, що протягом тижня окупаційна армія РФ намагалася повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше.
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