Сирський повідомив, чому на деяких напрямках не вдається тримати оборону

Наразі ситуація на фронті у війні з РФ залишається складною, але контрольованою. Крім того, до окремих бригад на сході, де є проблеми з підготовкою штабу, були відправлені групи фахівців для передавання досвіду та надання допомоги.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою - одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні. Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих", - наголосив Сирський.

Відтак головком відправив фахівців до окремих бригад, зокрема задля передавання досвіду. За його словами, були ухвалені необхідні рішення щодо забезпечення резервами, боєприпасами, БпЛА та іншим обладнанням.

"В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - заявив Сирський.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ відзначив дії військовослужбовців 54 ОМБр, 25 ОПДБр, 47 ОМБр та 79 ОДШБр.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на фронті. Зокрема, особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському напрямку. Він наголошував, що окупаційна армія продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту.

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