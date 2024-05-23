Сирський повідомив, де відбуваються найбільш інтенсивні та жорстокі бої

Наразі найбільш інтенсивні та жорстокі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках на Донеччині. У Харківській області росіяни намагаються вийти до річки Оскіл.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, повідомляє Генштаб.

"Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку. Нерідко - на мотоциклах та багі", - повідомив він.

Також інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру на Донеччині. Сирський наголошує, що окупанти "намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто". Зокрема, загарбники застосовують Т-90М, БМП-3, БМД-4. Їх успішно знищують протитанкові засоби та FPV-дронами, додав головком.

На Купʼянському напрямку тривають бої у лісовому масиві на північ від Вовчанська. За словами Сирського, складна ситуація в районі Кислівки, де армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до річки Оскіл.

Тим часом в районі Липців на Харківщині ворог зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських захисників.

Сирський зауважив, що на інших напрямках також неспокійно. Втім, кількість та інтенсивність бойових дій значно менша.

Нагадаємо, Олександр Сирський повідомив, що на Харківщину росіяни перекидають резерви. На цій ділянці фронту армія РФ має великі втрати особового складу. Наразі окупанти зав'язли у вуличних боях за місто Вовчанськ.

Читайте також: