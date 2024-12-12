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Сирський повідомив, скільки окупантів гине щодоби на Покровському напрямку

Сирський повідомив, скільки окупантів гине щодоби на Покровському напрямку

Втрати росіян на Покровському напрямку Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі.

Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших із протистояння з російськими окупантами.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", - додав Сирський.

Він також висловив вдячність військовослужбовцям за ефективну бойову роботу.

"У грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 12 грудня окупанти перебувають за 6 км від Покровська. Як зазначили в американському Інституті вивчення війни, ситуація на Покровському напрямку критична.

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