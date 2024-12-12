Сирський повідомив, скільки окупантів гине щодоби на Покровському напрямку

Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі.
Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших із протистояння з російськими окупантами.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
"Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", - додав Сирський.
Він також висловив вдячність військовослужбовцям за ефективну бойову роботу.
"У грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими", - зазначив він.
Нагадаємо, станом на 12 грудня окупанти перебувають за 6 км від Покровська. Як зазначили в американському Інституті вивчення війни, ситуація на Покровському напрямку критична.
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