Сирський повідомив, як Курська операція вплинула на Покровський напрямок

Генерал повідомив, що Курська операція відволікла значну кількість ворожих сил з інших напрямків фронту.

Наступальна операція України у Курській області змусила росіян перекинути туди до 30 тис. військових з інших напрямків фронту. Водночас на найскладнішому, Покровському, напрямку ворог навпаки нарощує сили.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив під час форуму "Україна 2024.Незалежність" 27 серпня.

Сирський – про ситуацію на фронті

"Станом на сьогодні опепративно-стратегічна обстановка залишається складною. Протяжність фронту, в якому Сили оборони ведуть активні бойові дії, складає біля 1000 кілометрів. Щодоби наші захисники відбивають понад 140 ворожих атак", – розповів головком ЗСУ.

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Так, за попередню добу українські захисники відбили 170 російських атак.

Сирський зауважив, що основні сили росіяни зосереджують у Донецькій області.

"Його (ворожа – ред.) мета залишається незмінна – вийти на адміністративний кордон Донецької області, використовуючи перевагу в повітрі, ракетах, артилерійських боєприпасах. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку. Також активно ворог діє на Куп’янському, Лиманському, Торецькому і Краматорському напрямках", – розповів генерал.

Він додав, що на півдні України окупанти дещо зменшили свою активність. Перш за все, це пов’язано з тим, що частину своїх сил і засобів ворог перекинув на Курський напрямок. Водночас росіяни продовжують вести локальні наступальні дії у Запорізькій області, намагаючись відновити втрачене положення, перш за все, в районі Роботиного. У Херсонській області загарбники не полишають спроб відновити контроль над острівною зоною у районі дельти річки Дніпро.

"Також триває наша наступальна операція на Курському напрямку. Маємо відповідні успіхи", – зауважив головком ЗСУ.

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Ситуація на Покровському напрямку

"Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Останніми тижнями в середньому щодоби відбувається понад 50 бойових зіткнень. Противник використовує свою перевагу в живій силі, озброєнні, військовій техніці, активно застосовує артилерію та авіацію, використовує бронетехніку. В цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагаються оволодіти ділянкою автомобільної дороги Костянтинівка – Покровськ, чим намагаються порушити логістичне сполучення Сил оборони", – розповів Сирський.

Він наголосив, що за свої просування ворог сплачує високу ціну.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій та рубежів оборони. Ситуація, попри всю складність, перебуває під нашим контролем. Командування Сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку", – повідомив генерал.

Як Курська операція вплинула на Покровський напрямок

Сирський зауважив, що одне із завдань української наступальної операції на Курському напрямку було відволікання значних сил противника з інших напрямків. Перш за все, це стосується Покровського, Курахівського напрямів.

"Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Курська операція відволікла значну кількість його сил. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинуті на Курський напрямок і ця цифра зростає. Поряд з тим противник намагається не знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля", – описав ситуацію головком ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, командування РФ перекидає військових на Курщину з менш пріоритетних ділянок для фронту. Зокрема, це підрозділи, які раніше були на Харківському та Сіверськом напрямках, а також в районі Часового Яру.

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