Сирський пояснив, чому росіян не "добили" під час контрнаступу на Харківщині

У боях українські підрозділи зазнали втрат в озброєнні і мали потребу в перегрупуванні.

Під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року в Харківській області російським окупантам вдалося втекти від повного розгрому лише тому, що в українських підрозділах були втрати в озброєнні.

Так пояснив тодішню ситуацію головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю проєкту "БАЗА" на "Радіо Байрактар".

“Ніхто нікому не давав втекти. Коли ми взяли Ізюм, у нас був тиждень на перегрупування і поповнення втрат, потім ми почали наступати на іншому березі річки Оскіл”, — розповів він.

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За його словами, у боях українські підрозділи зазнали втрат в озброєнні.

“Фактично в батальйонах залишалось 2-3 одиниці [техніки]. Не було на чому воювати”, — пояснив Сирський.

Український генерал зазначив, що саме це перешкодило повністю розгромити російські війська, які відступали з Харківщини.

“Люди [були] виснажені, фактично місяць бойових дій. Все це призвело до того, що потрібен був час на те, щоб перегрупуватися і поповнити втрати”, — підсумував він.

Нагадаємо, Олександр Сирський також розповів про найкритичніший момент під час оборони Києва навесні 2022 року.

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