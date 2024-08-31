"Сирський прагнув власної години слави": чому ГУР не брало участь у наступі на Курську область

Російські добровольці, які воюють на боці України проти режиму Володимира Путіна, не брали участі в наступі ЗСУ на Курську область Росії. Це рішення стало несподіванкою, адже операція могла б стати для них шансом "возз'єднатися з батьківщиною".

Генштаб української армії вирішив не допускати ГУР та російських повстанців до найзухвалішої операції Києва за два з половиною роки. Тому російські добровольці, які воюють на боці України і координуються очільником ГУР Кирилом Будановим не брали участі у наступі на Курщину.

Про це пише Le Monde.

Політик Ілля Пономарьов, який керує легіоном "Свобода Росії", і Денис Капустін "Рекс", командир Російського добровольчого корпусу (РДК), підтвердили, що їхні підрозділи були виключені зі складу сил, які вторглися у Курську область.

Двоє чоловіків також підтвердили більш делікатну інформацію, яка за останні тижні стала відкритою таємницею в Києві, але яку жоден офіційний представник не буде коментувати публічно: Генштаб виключив ГУР, яке координує російських повстанців і проводить власні операції на території противника, з Курської операції або принаймні з її початкової штурмової фази.

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"ГУР і російські бійці були виключені з операції, але не з військових причин. Це більше з особистих причин: командувач української армії генерал Олександр Сирський, який має певне суперництво з головою військової розвідки генералом Кирилом Будановим, хотів, щоб його хвилина слави була успішною", - повідомило джерело, близьке до повстанських рухів.

Російські повстанці, які брали участь у різних вторгненнях до Росії з моменту свого першого рейду в березні 2023 року в Брянській області, а потім у більш масштабній операції в червні 2023 року в Бєлгородській області, намагаються не демонструвати надмірного розчарування через свою відсутність в Курській області.

"Якби Київ забажав, ми могли б управляти цими територіями в Росії. У нашому русі є колишні місцеві чиновники, зокрема з Курської області, які могли б керувати альтернативною кремлівській місцевою владою", - сказав Пономарьов.

Він стверджує, що "цей варіант обговорюється в Києві". РДК зізналися, що Курська операція була для них неочікуваною.

"Це було неочікувано, і нас не запрошували брати участь, хоча ми б хотіли. З нашого боку ми готуємо інші штурми, інші сюрпризи", - сказав Капустін.

Однак лідери двох російських повстанських угруповань не приховували свого захоплення успіхом українських військових у Росії, операцією, яка "перевершила всі очікування" і мала "втішний" результат. Дві групи, які брали участь у військових операціях ГУР навесні по обидва боки кордону після російського наступу, розпочатого 10 травня на північ від Харкова, все ще відчувають певну недовіру з боку українців.

Пономарьов охоче визнає дві основні перешкоди на шляху підйому російського повстання. По-перше, це кадри, логістика та безпека.

"Тільки 5% кандидатів у легіон "Свобода Росії" вдається вибратися з Росії, і то через усі фільтри українських спецслужб", - сказав він.

Друга перешкода політична і стосується не лише України.

"Нам не вистачає підтримки в Європі та США, тому що ніхто не хоче зміни режиму в Росії. Захід цього боїться", - сказав він.

Під час поїздок західними столицями Пономарьов сказав, що зустрічає "все більше і більше чиновників, які приватно зізнаються, що не вірять у припинення конфлікту без змін у Кремлі, але попереджають, що ніколи не скажуть цього публічно".

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal написало, що план українського головнокомандувача Олександра Сирського щодо наступу на Курську область Росії здивував не лише росіян, але й власні війська України.

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