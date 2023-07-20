Сирський про бої за Бахмут: "Ми можемо відповісти одним пострілом на 7-8 пострілів росіян"

ЗСУ наступають в районі Бахмута. Кожного дня воїни просуваються вперед на відстань від 0,5 до 1 км.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі повідомив генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ви розумієте, ми хочемо отримати дуже швидкий результат. Але в нашій реальності це фактично неможливо. Я можу вам розповідати про своє угруповання, про свій напрямок. І я хочу сказати, що на моєму напрямку навколо Бахмута, на Лиманському напрямку, зосереджені основні сили російської армії. Ця місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів. Тому всі просування дійсно ідуть не так швидко, як би нам хотілося", - сказав він, відповідаючи на запитання, як швидко відбувається контрнаступ.

Крім того, з його слів, російські війська мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії.

"А головне - значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян. На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми дуже ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед", - додав він.

Раніше аналітики повідомили, що росіяни відступають без можливості повернути втрачені позиції на Запорізькому напрямку та на південь від Бахмута на Донбасі. Причиною цього є відсутність підкріплення та ротацій у близький тил.

Збройні сили України зайняли майже всі панівні висоти біля Бахмута Донецької області. Тим часом окупанти продовжують наземні атаки біля міста.

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