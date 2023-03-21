Сирський про бої за Бахмут: росіяни намагаються просуватися до центру міста, ЗСУ стримують штурми

Російські окупанти намагаються просуватися з околиць Бахмута Донецької області до його центру. Втім, українські військові тримають оборону та стримують штурми ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський.

"Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7", - написав військовокомандувач.

За його словами, уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії. ЗСУ знищують російську техніку, живу силу ворога та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

Сирський зауважив, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях окупантів. Своєю чергою, десантники 80-ї бригади стримують штурми країни-агресорки та не дають просунутись вперед.

Бої за Бахмут

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що плани армії РФ щодо захоплення Бахмута провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Бахмут під ворожим вогнем щохвилини, але Сили оборони не виходять із Бахмута, кажуть у Міноборони. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення українського міста. Ворогу залишається лише здійснювати атаки "по інерції".

Аналітики ISW наголошують, що не знайшли візуальних доказів тверджень росіян про окупацію низки об’єктів у Бахмуті. Вони також не підтверджують слова олігарха Євгена Пригожина, що "вагнерівці" нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру міста. Ба більше, зауважують в Інститутi, російський наступ біля Бахмута досягає кульмінації.

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