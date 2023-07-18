Сирський про контрнаступ ЗСУ: "Не варто очікувати швидких результатів"

Українські військові звільняють окуповані РФ території поступово.
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів, що контрнаступ Збройних сил України справді йде не так швидко, як цього хотілося б.
Про це він сказав у інтерв'ю військовому кореспонденту BBC, який перебуває на сході.
"Ми хотіли б досягти дуже швидких результатів. Але насправді це практично неможливо", - наголосив він.
За словами Сирського, територія на сході України дуже замінована та є оборонні загородженнями окупантів.
"Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", - каже Командувач Сухопутних військ.
Проте Сирський наголосив, що Україна все ж таки має одну незаперечну перевагу перед Росією.
"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра солдатів один до одного – це сильна сторона нашої армії", - каже командувач.
Сирський також наголосив, що відвоювання Бахмута для нього також є "справою честі": "Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто повинні його повернути".
Нагадаємо, на східному фронті окупанти перекидають своє резерви, Сирський розповів, що там відбувається.
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