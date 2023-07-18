Сирський про контрнаступ ЗСУ: "Не варто очікувати швидких результатів"

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський розповів, що контрнаступ Збройних сил України справді йде не так швидко, як цього хотілося б.

Про це він сказав у інтерв'ю військовому кореспонденту BBC, який перебуває на сході.

"Ми хотіли б досягти дуже швидких результатів. Але насправді це практично неможливо", - наголосив він.

За словами Сирського, територія на сході України дуже замінована та є оборонні загородженнями окупантів.

"Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б", - каже Командувач Сухопутних військ.

Проте Сирський наголосив, що Україна все ж таки має одну незаперечну перевагу перед Росією.

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра солдатів один до одного – це сильна сторона нашої армії", - каже командувач.

Сирський також наголосив, що відвоювання Бахмута для нього також є "справою честі": "Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто повинні його повернути".

Нагадаємо, на східному фронті окупанти перекидають своє резерви, Сирський розповів, що там відбувається.

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