Сирський - про важкі бої за Бахмут: "Ворог перейшов до "сирійської" тактики випаленої землі"

Під час боїв за Бахмут російська армія та "вагнерівці" перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі. Вони спеціально знищують будівлі та позиції ударами авіації і артилерією, щоб швидше просуватися вперед.

Про це розповів командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який регулярно працює в зоні бойових дій, передає медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.

Зазначається, 9 квітня генерал-полковник відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. На місці ухвалив оперативні рішення та поставив завдання.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії", - розповів Сирський.

Він наголосив, що оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована.

"Також Командувач зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку, та відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія посилила бронетанковий наступ навколо міста Мар’їнка Донецької області.

Щось активно вибухало у Токмаку: окупантам не солодко

Читайте також: