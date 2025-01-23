Сирський прокоментував поточну бойову спроможність скандальної 155 бригади

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію у 155-й окремій механізованій бригаді, яка на початку року потрапила у гучний скандал через масове СЗЧ. За його словами, всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, було проаналізовано та зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців.

Про це 23 січня Олександр Сирський зазначив у дописі в Facebook.

Головнокомандувач зауважив, що 155-й ОМБр "Анна Київська" присвятив особливу увагу.

"Особливу увагу приділив 155 окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей... Окремо хочу подякувати міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо підготовки і оснащення вищезазначеної військової частини", - написав він.

Під час перебування на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії, Сирський заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань та вжив всіх заходів щодо їх вирішення.

"Механізовані, десантно-штурмові бригади, бригада ударних БпЛА "Птахи Мадяра" - наші воїни зараз героїчно стримують переважаючі сили російських окупантів та ефективно знищують особовий склад і бойову техніку ворога", - додав він.

Також Сирський "вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб".

"Попрацював в окремому полку БПС, щодо подальшого масштабування його в бригаду нового типу. Ознайомився з новими технологічними розробками, які вдосконалюються з урахуванням викликів війни та одразу застосовуються безпосередньо на полі бою. Прийняв необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань", - сказав він.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська" і масове дизертирство. Тоді Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий вперше офіційно прокоментував СЗЧ та інші проблеми бригади.

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