Сирський розповів про активний наступ окупантів на кількох напрямках і важкі бої

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що протягом останніх днів ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку загострилась. Окупантам вдалося відносити сили.

Про це повідомляє Military Media Center.

За його словами, у районі Макіївки Донецької області та на Куп'янському напрямку тривають важкі бої.

"Противник після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", - йдеться у його повідомленні.

За словами Сирського, окупанти мають мету - розгромити угруповання українських військ, а також оточити Куп’янська Харківської області та вийти на рубіж річки Оскіл.

Кожного дня противник здійснює десятки атак за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях, повідомив командувач Сухопутних військ. Втім, Сили оборони були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч. Ворог зазнає втрат та не має суттєвих успіхів, додав він.

Слід зауважити, що генерал відвідав наших військових на фронті. Він розповів, що для детального вивчення ситуації та прийняття оперативних рішень працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".

"Зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку. На місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань", – поділився він деталями візиту.

Як повідомлялося, у США зробили заяву про наступ російської армії. У Білому домі наголошують, що новий наступ росіян на Донбасі - біля Лимана та Авдіївки - не став сюрпризом. Крім того, Вашингтон впевнений, що ЗСУ відіб'ють атаку окупаційної армії.

Читайте також: