Сирський розповів про наступ ворога на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках: які цілі РФ

Українські війська тримають оборону та знищують ворога на всіх трьох напрямках.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії російських військ. Ситуація складна, адже ЗСУ доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив 19 грудня.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Сирський зазначив, що надзвичайно важливим для російських окупантів залишається Бахмутський напрямок. Там ворог зосереджує основні зусилля. Для ведення штурмових дій загарбники застосовують найбоєздатніші підрозділи десантних військ, морську піхоту, сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".

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"Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області", – зазначив командувач Сухопутних військ.

Що відбувається на Лиманському напрямку

Водночас Лиманському напрямку російські війська перейшли до постійних атак українських позицій у напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Під час проведення штурмів ворог активно використовує техніку, яку постійно знищують українські бійці.

Окупанти також щодня проводять штурмові дії в районі Синьківки, щоб захопити її та створити плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ.

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога", – йдеться у заяві Сирського.

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Командувач додав, що разом з іншими командирами вони безпосередньо в районах бойових дій ухвалили низку рішень щодо способів знищення ворога.

Сили оборони України тримають оборону та знищують ворога на всіх трьох напрямках.

Втрати РФ на сході України

Росіяни зазнають великих втрати. Поповнюють їх резервами штурмових батальйонів, сформованих з колишніх в’язнів. Однак, попри щоденні втрати в живій силі та техніці, загарбники продовжують вести наступальні дії.

Сирський уточнив, що за першу половину грудня російські війська у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" втратили близько 8 тис. бійців. Також було знищено або пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки ворога. Йдеться про 67 танків, понад 100 бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів.

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"На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у приорітеті під час планування операцій", – резюмував командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, напередодні речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо повідомив, що російські війська намагаються просуватися в бік Часового Яру. Сили оборони України на цьому напрямку утримують активну оборону.

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