Сирський розповів про найбільше очікування у найближчі пів року

Головком ЗСУ сказав журналістці CNN, чого найбільше чекає під час війни із Росією.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зізнався, що у найближчі пів року він найбільше очікує дозволу на застосування західної зброї по військових об’єктах на території держави-агресорки.

Про це він сказав в інтерв’ю американській військовій кореспондентці телекомпанії CNN Крістіан Аманпур, фрагмент якого вона розмістила у соціальній мережі Х.

Відповідаючи на запитання журналістки про найбільш очікувану подію у найближчі пів року, головком ЗСУ спершу зауважив, що йому важко щось прогнозувати, але зрештою сказав, чого найбільше чекає.

“Нам би дуже допомогло, якби всі обмеження на використання зброї [всередині Росії] проти військових цілей були зняті… Ми всі налаштовані перемогти”, - заявив він.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання "Рамштайну", яке відбулося у п'ятницю, 6 вересня, заявив, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелам перебігу подій".

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