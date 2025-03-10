Сирський розповів про результати у застосуванні безпілотників Збройними Силами

Важливий досвід "Мадяра", "Ахіллеса" та інших командирів допомагає покращити роботу за цим напрямком в усіх Збройних Силах.

У лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше порівняно із січнем. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, найбільш ефективно завдають уражень ворогу наші FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

"Приділив окрему увагу розробці Концепції застосування. Існує нагальна потреба впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах – для поліпшення координації під час виконання бойових завдань", – зазначив він.

Водночас, додає головнокомандувач ЗСУ, і ворог не стоїть на місці. Російська армія переймає наш досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів.

"Ми також збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні. Однак ця складова БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися за рахунок власних ресурсів", – зауважив Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зізнався, що часом йому подають некоректну інформацію про те, що відбувається на певних ділянках фронту. Але завдяки перевірці з різних джерел у кінцевому підсумку він дізнається про дійсний стан справ.

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