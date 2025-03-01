Сирський розповів про роль Зеленського в управлінні армією: подробиці

Зеленський оперативно ухвалює рішення, щоб забезпечити армію всім необхідним для ефективного виконання бойових завдань.

Президент України Володимир Зеленський особисто контролює ситуацію на фронті та постійно стежить за виконанням бойових завдань.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир".

За словами Сирського, Зеленський знає, які завдання виконують бригади, які у них є труднощі та як вони оцінюються. Крім того, він в курсі як загальної ситуації на фронті, так і проблем окремих підрозділів.

"Президент добре розуміє ситуацію і знає наші проблеми. Він допомагає їх вирішувати, особливо коли йдеться про забезпечення військ", – зазначив Сирський.

Він додав, що між ним і президентом постійно триває діалог щодо потреб ЗСУ.

Нагадаємо, Сирський заявив, що російські спецслужби неодноразово намагалися ліквідувати його.

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