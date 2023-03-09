Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті: бої тривають, росіяни втрачають найбоєздатніші підрозділи

Російські війська кидають у бої під Бахмутом Донецької області найбільше боєздатні підрозділи. Зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнера". Актуальність оборони міста з кожним днем тільки зростає.

Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський.

"Кожен день оборони мста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій", - наголошує Сирський.

Генерал зазначає, що заяви власника "вагнерівців" Євгена Пригожина в черговий раз підтверджують - після захоплення "вагнерівцями "Бахмута в противника будуть розв'язані руки і він зможе розпочати широкомасштабний наступ. За словами Сирського, Бахмутському напрямку окупанти використовують найбільш боєздатні підрозділи, а разом вони несу значні втрати.

"Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, загиблих під час штурмі міста-тому - яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю і героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора", - наголошує командувач Сухопутними військами.

Сирський зауважує, що бої на Бахмутському напрямку тривають. ЗСУ вдається завдавати значних втрат ворогу - як особового складу, так і військової техніки.

Бої за Бахмут

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 8 березня припустив, що Бахмут може бути захоплений російськими військами найближчими днями. Втім, у Міноборони зауважили, що потрібно довіряти лише військовим, а не прогнозам.

Натомість в ISW продовжують оцінювати, що російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко завершиться після захоплення Бахмута.

Президент Володимир Зеленський каже, що окупанти матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони захоплять Бахмут. Так, ворог піде далі – до Слов'янська і Краматорська.

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