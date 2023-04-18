Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті: росіяни перетворюють місто на руїни

Російські окупанти посилюють обстріли артилерію та авіацією на Бахмутському напрямку. Бахмут в Донецькій області залишається епіцентром бойових дій.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну", - наголосив генерал-полковник.

За його словами, армія РФ перетворює на руїну. Адже росіяни зосереджують там найбільші зусилля та намагаються взяти місто під контроль за будь-яку ціну.

Сирський також повідомив, що російські окупанти ведуть наступальні дії на кількох ділянках фронту. Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника перейти в атаку, але ворогу не вдалося це зробити. На Лиманському напрямку російські спроби штурмів також були безуспішними.

Бої за Бахмут

Генштаб зранку 18 квітня у своєму зведенні повідомив, що наразі в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка на Донеччині. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за Бахмут.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже, що окупаційні війська продовжують обстрілювати та атакувати Бахмут. Напередодні Великодня бої у місті та на околицях не стихали.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що окупаційні війська перекидають до Бахмута свої повітряно-десантні війська. Зазначається, що вони, ймовірно, розгорнуті з метою запобігти можливим українським контратакам на ширшому напрямку.

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