Сирський розповів про свої найважчі бої в повномасштабній війні

Під час повномасштабного вторгнення, важкими Сирський назвав бої за Лисичанськ, коли противник атакував цілими батальйонами на бронетехніці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, які для нього особисто був найважчий період війни.

Про це він сказав інтерв'ю проєкту "БАЗА" на "Радіо Байрактар".

За словами Сирського, якщо брати період до повномасштабної війни, то найважчим для нього було Дебальцеве.

"Це був момент, коли треба було зробити все, щоб наші частини не відійшли за Вуглегірське водосховище. Ну і бої в районі Дебальцевого були важкими, відзначалися високою інтенсивністю. Це були найгарячіші найнапруженіші ділянки фронту на той момент", – каже головком.

Під час повномасштабного вторгнення, важкими він назвав бої за Лисичанськ, коли противник атакував цілими батальйонами на бронетехніці.

"Я тоді якраз зі своїм штабом був перекинутий на "Хортицю" (Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" – Ред.). І через декілька днів почався широкомасштабний наступ на Лисичанськ. В районі і самого Лисичанська, і Лисичанського НПЗ (нафтопереробний завод – Ред.) були дуже напружені бої. І багато разів ці колони проривалися крізь нашу оборону і потім шукали, де розвернутися. Ми вели вогонь, знищували техніку, піхоту. Це були тяжкі моменти", – зазначив генерал.

Також Сирський пояснив, чому перекидає бригади з однієї ділянки на іншу.

"Є бригада, яка обороняється на одній ділянці фронту, а її перекидають на іншу ділянку, де напруженіша ситуація. І ти розумієш, що тільки той командир і тільки та бригада може стримати ворога. Я 54-ту бригаду, яка була абсолютно на іншому напрямку, перекинув. Вона стала навпроти Лисичанського НПЗ і стабілізувала лінію фронту", – розповів він.

Раніше Олександр Сирський заявив про необхідність цензури у воєнний час.

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