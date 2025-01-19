Сирський розповів, як воюють солдати Північної Кореї і чи є вони проблемою на фронті

Солдати КНДР створюють неабиякі проблеми для українських бійців на фронті, адже північнокорейці доволі вмотивовані та підготовлені.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський кореспонденту ТСН Андрію Цаплієнку в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" 19 січня.

"Це проблема, адже це також ворог і ворог чисельний. Додаткових 11-12 тис. доволі вмотивованих і підготовлених бійців, які проводять наступальні дії. Діють вони за радянською тактикою. Діють у складі взводів, рот. Вони беруть своєю масовістю", — сказав Олександр Сирський.

Він також зауважив, що попри великі втрати серед північнокорейських військових, вони все одно переважають за кількістю українські підрозділи.

"Війна зараз трохи інша. В умовах панування дронів воюють малими бойовими групами: штурмовими чи групами, які обороняються. Як правило, це штурмова група у складі відділення чи підрозділу, основу якого складає відділення. І коли йде наступ з декількох боків сотень бійців, які є доволі сміливими, звичайно це — проблема. Не вистачає навіть боєприпасів", — сказав Сирський.

Він зазначив, що майже половина з військових КНДР або поранена, або знищена. Проте їх все одно багато і вони продовжують воювати.

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Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в своєму першому великому інтерв’ю для "ТСН Тиждень" також відповів, чи зможе Україна втримати Покровськ.

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