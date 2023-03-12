Сирський розповів, які військові хитрощі використовують ЗСУ для боротьби з окупантами

ЗСУ продовжують чинити на армію РФ не лише фізичний тиск, але й психологічний.

Українські військові продовжують ліквідовувати окупаційну армію РФ. У результаті загарбники панікують і роблять "жести доброї волі".

Про це 12 березня розповів командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Як стало відомо, останніми тижнями добре демонструють військову хитрість воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової та 54-ї окремої механізованої бригад Збройних сил України.

"Війна – це психологія. Якщо ворог занервував, потрібно ввести його в стабільний стан тривоги, щоб він робив помилки", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, нестандартні, асиметричні та зухвалі дії постійно неприємно дивують противника.

"Знервованість ворога через невпевненість необхідно перетворити на паніку, щоб вона породила хаос, наслідком якого стають "жести доброї волі", – пояснив командувач.

Нагадаємо, раніше Сирський повідомив, що залучені до оборони Бахмута на Донеччині українські війська не дають окупантам реалізувати їхній задум та змушують відмовитись від просування вперед. Україні треба виграти час для весняного контрнаступу.

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