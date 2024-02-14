Сирський та Умєров відвідали ЗСУ на Авдіївському та Куп’янському напрямках та ухвалили важливі рішення

Оперативна обстановка на цих двох напрямках "надзвичайно складна та напружена".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомив головком на сторінці у телеграм-каналі.

За його даними, оперативна обстановка на цих двох напрямках "надзвичайно складна та напружена". Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Сирський зауважив, що російська армія не рахується із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів".

"Лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям", - йдеться у повідомленні головнокомандувача.

Сирський додав, що із міністром оборони безпосередньо на місцях,заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, "які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах". Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ.

"За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку, Сили оборони України завдають ворогу значних втрат", - підкреслив він.

Головком наголосив, що Сили оборони "вживають всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, за минулу добу, 13 лютого, ЗСУ відбили атаки біля Кліщіївки і Роботиного, РФ намагається захопити Авдіївку.

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