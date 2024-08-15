Сирський відповів, скільки населених пунктів Курщини вже під контролем України

Від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача 15 серпня.

"Всього від початку операції на території Курської області наші війська просунулися на 35 кілометрів, взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пункти", - розповів Сирський.

Головнокомандувач також зазначив, що, окрім міста Суджа, ЗСУ завершили "пошук і знищення" противника у ще трьох населених пунктах.

За його словами, загалом ситуація в російському регіоні є контрольованою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 серпня вперше публічно прокоментував події в Курській області РФ, зазначивши, що українські війська просуваються там на 1-2 км на різних ділянках фронту щодоби. Він також повідомив про захоплення понад 100 російських військовополонених за цей же період. Які саме населені пункти нині контролюють Сили оборони – читайте на ТСН.ua.

Зеленський: хороше є сьогодні просування в Курській області!

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