Сирський відвідав Донбас і знову "нарвався" на критику Безуглої – чим не вгодив

Поїздка Сирського на Доннечину не залишилася непоміченою для його головної "хейтерки" – нардепки Мар'яни Безуглої.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українських захисників у Донецькій області.

Про це головком повідомив у Facebook.

Сирький заявив, що відвідав бойові бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Це воїни 25 окремої повітрянодесантної бригади, 110 окремої механізованої бригади, 47 окремої механізованої бригади і 59 окремої мотопіхотної бригади.

Захисники, що відзначилися у боях, були нагороджені особисто головкомом.

Поїздка Сирського на Донбас (5 фото)

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Водночас, поїздка Сирського на Донбас не залишилася непоміченою для його головної "хейтерки" – нардепки Мар'яни Безуглої, яка "увірвалася" в коментарі під постом. Зокрема, вона розкритикувала, що пресслужба генерала не заблюрила обличчя військових на спільних з головкомом світлинах.

"Ви хоч почнете писати щось конкретне? Конкретні здобутки, проблеми? Крім умовних листівок і великої кількості однакових постановочних фото Вас на фоні карти / прапора / "в процесі мислення", а ще розкриття облич військових задля групового фото з Головкомом", – зазначила Безугла.

Нагадаємо, що нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів. Наприкінці травня, повернувшись з фронту, народна депутатка назвала деяких генералів "злочинцями", звинувативши їх у наступі РФ на Харківщину та провалі оборони на Покровському напрямку. Також вона попередила головкома Сирського про останній для нього "дзвіночок".

30 травня Безугла заявила, що від моменту відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і його заміни на Олександра Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося.

Також вона сказала, що головнокомандувач ЗСУ і Генштаб нібито створюють нові бригади, "щоб загнати мобілізованих недонавчених людей і прилаштувати офіцерів у штаби".

А недавно нардепка заявила, що Сирський нібито став "авторитарним, більше закручує гайки і повертається до так званих класичних прийомів радянської армії".

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