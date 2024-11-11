Сирський відвідав підрозділи, які воюють на Курщині: що відомо (фото)

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що зараз росіяни, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, що залишається під контролем Сил оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок фронту.

Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ в Facebook.

"Працював у військових частинах та підрозділах, які діють у Сумській та у Курській областях. Попри всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем", – розповів він.

Олександр Сирський відвідав Курський напрямок / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Зокрема, Сирський провів роботу "безпосередньо на командних пунктах бригад".

"Враховуючи оцінку обстановки, схвалив низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат. Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети", – констатував головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський відвідав Курський напрямок / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Нагадаємо, у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що у Курській області РФ тривають бої. Російські та українські війська нещодавно просунулися в основному українському виступі на Курщині. Росія сконцентрувала там приблизно 50 тисяч військовослужбовців.

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