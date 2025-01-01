Сирський відвідав українських бійців на Курщині: подробиці і фото

За час спецоперації Сил оборони, яка триває від початку серпня 2024 року, втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та понад 1000 одиниць техніки.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський побував на Курському напрямку, де нагородив українських воїнів, які виконують спеціальну операцію на території держави-агресорки.

Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі головкома ЗСУ.

Генерал Сирський наголосив, що героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати до Курської області резерви з інших напрямків.

Фото: Олександр Сирський

Фото: Олександр Сирський

За його словами, за час спецоперації, яка триває від початку серпня 2024 року, втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та понад 1000 одиниць техніки.

“30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників”, - звернувся до бійців, які перебувають на Курському напрямку, головнокомандувач.

Фото: Олександр Сирський

Фото: Олександр Сирський

Олександр Сирський подякував воїнам за відвагу, героїзм і військовий подвиг, а також запевнив, що українська армія буде знищувати ворожих солдатів, незважаючи на те, “які в них паспорти: російські чи північнокорейські”.

Фото: Олександр Сирський

Фото: Олександр Сирський

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на американських офіційних осіб повідомило, що українські війська втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії, і можуть втратити решту за кілька місяців. Потенційно це позбавляє Київ важливого важеля впливу на переговори про припинення вогню з Росією.

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