Сирський з’явився на фронті і назвав головне завдання на Курщині

Зокрема, серед головних завдань на Курському напрямку – посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський працював у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку. Він також назвав головне завдання ЗСУ в Курській області.
Про це головком написав у Мережі 6 грудня.
Сирський повідомив, що на Курському напрямку робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично цілодобово. Українські війська ефективно та системно знищують ворога, який наступає і має переважальні сили.
Головком ЗСУ також назвав головне завдання на Курщині.
"Зараз наша головна задача – посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", – йдеться в заяві генерала.
Сирський додав, що вирішенню зокрема й цих питань була присвячена його робота.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що українські військові просунулися в Курській області, водночас російська армія також має просування в межах "українського виступу".
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