Сирський з’явився на фронті і назвав головне завдання на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський працював у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку. Він також назвав головне завдання ЗСУ в Курській області.

Про це головком написав у Мережі 6 грудня.

Сирський повідомив, що на Курському напрямку робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично цілодобово. Українські війська ефективно та системно знищують ворога, який наступає і має переважальні сили.

Головком ЗСУ також назвав головне завдання на Курщині.

"Зараз наша головна задача – посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", – йдеться в заяві генерала.

Сирський додав, що вирішенню зокрема й цих питань була присвячена його робота.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський / Фото: Олександр Сирський

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що українські військові просунулися в Курській області, водночас російська армія також має просування в межах "українського виступу".

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