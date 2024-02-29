Сирський з'явився на фронті і назвав своє головне завдання (фото)

Головком повідомив, що українські бригади ведуть жорсткі бої з противником, сили якого переважають.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав 29 лютого військові частини на Авдіївському та Курахівському напрямках, де тривають жорсткі бої. Головком назвав своє головне завдання.

Про це генерал-полковник написав у Мережі та виклав фото з передової.

Сирський вказав, що продовжує роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Українські бригади ведуть жорсткі бої з противником, сили якого переважають. Окупанти зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці, однак вперто продовжують атакувати українські позиції, іноді мають успіх на окремих ділянках.

"Головна моя задача – ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", – йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ.

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Він додав, що, звісно, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наявні резерви.

Сирський поінформував, що під час роботи з командирами бригад основну увагу звертає на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність ухвалених рішень відповідно до ситуації та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.

"Пишаюся нашими військовослужбовцями, які щоденно демонструють зразки доблесті, мужності та вірності військової присязі в боротьбі за свободу та незалежність України!" – резюмував генерал-полковник.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Нагадаємо, раніше цього ж дня Сирський повідомив про складну на фронті. Ворог продовжує активний наступ на багатьох напрямках лінії фронту. Сирський також вказав, що в роботі окремих командирів було виявлено певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

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