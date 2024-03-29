Сирський заявив про наступ РФ на широкому фронті: яка там ситуація і спроможності ЗСУ

Окупанти ведуть наступальні дії на широкому фронті, намагаються вийти на кордони Донеччини та Луганщини, потіснити ЗСУ на лівому березі Дніпра у Запорізькій області.

Ситуація на фронті складна, але ЗСУ не тільки стоять в обороні, а щодня на різних напрямках просуваються вперед. Мета – не допустити втрати території, максимально виснажити ворога, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій.

Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Сирський розповів, що відбувається на фронті зараз, коли ворог тисне, намагається наступати, і чи є в ЗСУ ресурси та можливості, щоб зупинити просування противника.

Сирський розповів про ситуацію на фронті

"Ситуація на фронті дійсно складна. Але на фронті вона й не буває іншою", – зазначив генерал-полковник.

Але, вказав він, українські війська ми не тільки стоять в обороні, а ще й щодня на різних напрямках самі просуваються вперед. Кількість повернутих позицій перевищує кількість втрачених. Російським військам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, а їхні територіальні здобутки мають тактичне значення.

"Поточна обстановка на певних напрямках залишається напруженою. Російські окупанти продовжують нарощувати зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Вони традиційно не зважають на втрати і продовжують застосовувати тактику масованих штурмів. На певних напрямках щодоби підрозділи Сил оборони України відбивають по кілька десятків атак", – розповів Сирський.

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Він зазначив, що окупанти значно наростили активність авіації, застосовують КАБи, ведуть щільний артилерійський та мінометний вогонь.

За словами головкома, ще кілька днів тому перевага росіян по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але українські війська навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання наявної зброї. ЗСУ також максимально використовують перевагу у дронах.

"Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області", – повідомив генерал-полковник.

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Він вказав, що на певних ділянках фронту Силам оборони України вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії. Це одразу позначилося на ситуації в цілому. Українські артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень ворога навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Загарбники щодобово зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Сирський назвав мету ЗСУ

Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони.

"Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій", – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що завдяки роботі підрозділів ППО вдалося знизити активність ворога у повітрі, і це є дуже суттєвим. Лише протягом 10 днів у лютому було збито 13 російських літаків, зокрема одразу два стратегічно важливі літаки спостереження та управління А50.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський попередив про новий наступ Росії в кінці травня або в червні 2024 року. Глава держави зазначив, що перед цим Україні треба підготуватися, стабілізувати ситуацію, і вона потребує допомоги від західних партнерів.

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