Сирський заявив про складну ситуацію на фронті і назвав головну мету РФ

Жорстокі бої тривають в районах Первомайського, Водяного і східніше Часового Яру.

Наразі ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі.

Про це 6 квітня заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області", - наголосив він.

За словами Сирського, росіяни продовжують атаки, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках загарбники намагаються вести штурмові дії за допомогою піхоти, хвилями - від взводу до роти, інколи батальйону.

Особливо складна обстановка: на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.

Наразі жорсткі бої тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, який залишається під контролем ЗСУ.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ мають і певний тактичний успіх.

На Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого. На Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положення. На Херсонському – намагається витіснити українські війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки. Сирський зауважив, що РФ успіху на цих напрямках не має.

"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", - наголосив головком.

Нагадаємо, Генштаб у ранковому зведенні 6 квітня повідомив, що армія РФ намагається вибити ЗСУ із займаних рубежів на Донеччині. Зокрема, на Лиманському і Бахмутському напрямках.

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