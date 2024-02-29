Сирський заявив про складну ситуацію на фронті: росіяни активно наступають

Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Окупаційна армія РФ продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", - наголосив головком.

За словами Сирського, під час роботи в окремих командирів було виявлено певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника. Це, наголосив командувач ЗСУ, безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

"Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів", - додав він.

Сирський також відзначив героїзм військовослужбовців Третьої штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад, які "сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки".

Нагадаємо, командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін попередив про важке становище на фронті для ЗСУ. Він вважає, що ЗСУ знадобиться деякий час, аби знову отримати ініціативу на полі бою у війні з Росією.

Читайте також: