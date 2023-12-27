Сирський заявив про складну ситуацію на сході: де інтенсивно наступає ворог

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході залишається складною. Окупаційна армія продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

Про це Сирський повідомив у своєму Telegram.

За його словами, на Куп’янському напрямку війська РФ намагається захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Росіяни зазнали втрат, а тому наразі ворог проводить перегрупування своїх підрозділів.

"Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає понад дві тисячі", - повідомив командувач.

На Лиманському напрямку окупанти інтенсивно наступають, аби витіснити українські підрозділи з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також, ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець.

На Сіверському напрямку армія РФ намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Також загарбники здійснюють підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ.

На Бахмутському напрямку також тривають інтенсивні наступальні дії. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. На цій ділянці фронту РФ застосовує штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії.

"Ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли. На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога", - наголосив Сирський.

Він наголошує, що українські Збройні сили стримують просування ворога та наносять йому значних втрат. За словами Сирського, за останній тиждень на Східному напрямку окупанти втратили понад три тисячі особового складу, із них вбитими – понад 1 тис. осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки: з них - 43 танки, 83 бойових броньованих машини,

69 артилерійських систем.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний висловив впевненість у тому, що 2024 "воєнний" рік відрізнятиметься від 2023-го - з огляду на зміну технологій ведення війни. З його слів, українське командування знайшло усі проблеми й 90% їхніх рішень.

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