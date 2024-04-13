Сирський заявив про суттєве загострення ситуації на Східному фронті: деталі

Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Окупанти активно атакують позиції ЗСУ на Лиманському і Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки, а Покровському - намагається прорвати оборону за допомогою танків та БМП.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, це пов'язано зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в РФ президентських виборів. Окрім того, наступальним діям ворога сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості.

"Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", - наголосив головком.

Сирський заявив, що під час його роботи в районі операції були ухвалені рішення, "спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів".

Він також зауважив, що знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

"Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння. В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій", - додав Сирський.

Головком наголошує, що "ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій".