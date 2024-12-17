Сирський заявив про третю добу інтенсивних наступів РФ на Курщині: подробиці

Головком акцентував, що північнокорейські найманці на Курщині вже зазнали великих втрат.

Російська армія вже третю добу проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області та активно застосовує підрозділи північнокорейської армії.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час онлайн-виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Головком повідомив про ситуацію на фронті на Курщині.

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"Третю добу ворог проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області, активно застосовує підрозділи армії КНДР. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат", – розповів Сирський.

Він наголосив, що українські війська стійко тримають оборону, знищують ворожих бійців і техніку. Головком висловив за це подяку солдатам та офіцерам.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Україна вже втратила "близько половини" територій, які контролювала на Курщині.

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