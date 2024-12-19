Сирський заявив, що армія РФ знову активізувала наступи одночасно в декількох районах

Водночас Сили оборони України не дозволили окупантам досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.
Російські війська за останні декілька днів знову активізували наступальні дії одночасно у декількох районах. Українська армія не дозволила ворогу прорвати оборону.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Головком ЗСУ ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка залишається надзвичайно складною.
"За останні декілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно в декількох районах. Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків", – йдеться в заяві Сирського.
Своєю чергою Радакін запевнив у незмінній підтримці України, окремі аспекти якої будуть значно нарощені 2025 року. Британія разом з іншими європейськими партнерами продовжить докладати максимальних зусиль у забезпеченні потреб України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.
Зауважимо, військовий оглядач Денис Попович повідомив про дуже складну ситуацію у південній частині фронту на Донеччині, зокрема біля Времівського виступу. Ворог намагається оточити ЗСУ.
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