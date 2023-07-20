Сирський заявив, що окупанти в Бахмуті перебувають у напівоточенні

Командувач Сухопутних військ зазначив – "цим просто не можна не скористатися".

На сьогодні є всі умови для звільнення Бахмута і російські війська там перебувають у напівоточенні.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів у інтерв'ю "BBC News Україна".

Сирський переконаний, що на цей час створені всі умови для того, щоб деокупувати Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами.

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"Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", – зауважив командувач Сухопутних військ.

Ситуація довкола Бахмута

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив 18 липня, що українські бійці намагаються просуватися в районі Бахмута із мінімальними втратами. Для цього захисники використовують спеціальну тактику.

Того ж дня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в українських військ було просування на південному фланзі довкола Бахмута, а на північному – окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

В Інституті вивчення війни 19 липня інформували, що Сили оборони України зайняли майже всі панівні висоти біля Бахмута, а загарбники там продовжують наземні атаки.

Вже 20 липня американські аналітики заявили, що окупанти відступають на південь від Бахмута через відсутність підкріплення та ротацій. ЗСУ вдалося просунутися вперед за 10 км на південний захід від Бахмута.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Бахмут! Россияне в капкане окружения! | Валерий Рябых"

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