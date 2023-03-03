Сирський знову відвідав Бахмут: що відбувається в найпекельнішому місці на фронті (фото)

Інтенсивні бої тривають і в самому Бахмуті, і навколо нього.

Російські окупанти надалі намагаються захопити Бахмут і кинули на фронт і підготованих "вагнерівців", і регулярні війська.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

"Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський працює в підрозділах, які ведуть оборону Бахмуту. Противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто", – йдеться в заяві.

Задля захоплення Бахмута ворог кинув найпідготованіші підрозділи ПВК "Вагнер" та інших регулярних військ російської армії. І в самому місті, і навколо нього точаться інтенсивні бої.

Сирський у Бахмуті заслухав доповіді командирів про ситуацію в підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, перед цим Сирський побував у Бахмуті наприкінці лютого. Тоді, за повідомленнями заступниці міністра оборони Ганни Маляр, просто на місці були ухвалені рішення щодо переміщення додаткових українських підрозділів.

За оцінками американських аналітиків станом на ранок 3 березня, окупанти продовжують наступальні операції в районі Бахмута, однак тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста з південного заходу, а також із північного сходу.

Зауважимо, цього ж дня стало відомо, що наказ про вихід із Бахмута отримав підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра". Воїни тримали борону міста 110 діб.

За даними Пентагону, ЗСУ продовжують утримувати Бахмут, але ситуація в районі залишається нестабільною. російські війська та найманці ПВК "Вагнера" продовжують наступати.

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