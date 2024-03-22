Сирський зробив гучну заяву про масштабні зміни в Силах оборони: всі деталі

Один з пріоритетів Олександра Сирського — налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

“За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів”, — зауважив він.

За словами головкома, наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.

“Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл”, — наголосив генерал-полковник.

Один з пріоритетів Олександра Сирського — налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

Зокрема, на думку очільника українського війська, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів широкомасштабного вторгнення. Саме тому важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

“Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу”, — резюмував Олександр Сирський.

Нагадаємо, аналітики Інститут вивчення війни оцінили заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що в українській армії розпочалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. Детальніше — в матеріалі.

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