Систематичні обстріли та атаки безпілотників: Наєв розповів про ситуацію на північному кордоні

Російські війська все ще перебувають у прикордонних районах Білорусі.

Українські військовослужбовці цілодобово моніторять ситуацію на північному напрямку для виявлення та нейтралізації можливих загроз з боку російської армії, підрозділи якої зосереджені у Брянській та Курській областях РФ, а також у прикордонних районах Білорусі.

Про це повідомив у коментарі “Укрінформу” командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, російські війська здійснюють систематичні обстріли української території.

“Наші захисники здійснюють завдання зі стабілізації ситуації та контролюють її”, - запевнив командувач.

Він також додав, що українські військові здійснюють усі необхідні заходи для знешкодження ворожих повітряних цілей бойових безпілотників “Шахід” та дронів-розвідників"Орлан" та "Варта".

“Ми знаємо їх спроможності, здійснюємо всі необхідні заходи з урахування всього сектору безпеки для їх знешкодження, застосування засобів радіолокаційної боротьби”, – зауважив Наєв.

Нагадаємо, російська армія почала активніше атакувати дронами Україну з північного напрямку, імовірно, через коротшу відстань, яку пролітає безпілотник через територію України.

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